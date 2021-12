Le ministre des Finances et président d’Israël Beiteinou a annoncé avoir envoyé une lettre de menace dans le but de démettre le Grand rabbin d’Israël David Lau de ses fonctions ! Le ministre faisait référence à l’annonce du Grand rabbin David Lau de ne plus signer les certificats de conversion au judaïsme si la réforme du ministre des Cultes Matan Kahana était adoptée. Dans sa lettre, Avigdor Lieberman écrit entre autres « qu’il n’y aura pas d’autre choix que de prendre les mesures qui s’imposent du fait d’un comportement qui ne sied pas à cette fonction ».

Le ministre des Finances a également dit : »Les candidats à la conversion ne peuvent pas rester les otages de l’establishement orthodoxe (…) En agissant de la sorte, le Grand rabbin a enfreint les règles de déontologie en tant qu’employé de l’Etat (…) Il n’est pas normal qu’un Grand rabbin, qui est un serviteur de l’Etat, menace le ministre qui est son supérieur ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90