La rencontre entre le ministre de la Défense Benny Gantz et le chef de l’Autorité Palestinienne au domicile du premier continue à provoquer de nombreuses réactions dans l’opposition de droite et parmi des organisations de familles endeuillées par le terrorisme. Au lendemain de leur entretien et après la déclaration laconique publiée par le ministre de la Défense, des éléments ont filtré sur les nombreux gestes promis par Israël à l’Autorité Palestinienne, toujours dans le cadre d’une mise en confiance qui reste hélas unilatérale.

Benny Gantz aurait promis à Abou Mazen d’avancer le versement de 100 millions de shekels provenant de la collecte par Israël de la TVA auprès des Arabes de Judée-Samarie pour le compte de l’AP. Benny Gantz a ensuite annoncé à son interlocuteur de régler pour raisons humanitaires le statut de six-mille habitants arabes de Judée-Samarie et 3500 de la bande de Gaza. Par ailleurs, le ministre de la Défense va accorder six-cent autorisations de VIP à des hommes d’affaires arabes palestiniens et cinq-cent pour des responsables de l’AP pour qu’ils puissent entrer et circuler librement en Israël. Benny Gantz a aussi promis à Abou Mazen d’autoriser six nouveaux projets économiques pour les Arabes en Judée-Samarie.

Le ministre israélien espère ainsi renflouer les caisses de l’Autorité Palestinienne, en fermant les yeux sur les salaires versés mensuellement par cette même organisation aux terroristes détenus en Israël ou aux familles de terroristes morts.

