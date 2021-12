Après le limogeage par le ministre des Cultes Matan Kahana du responsable du département des conversions Moshé Weller, qui s’oppose à la réforme voulue par le gouvernement, le Grand rabbin d’Israël David Lau a jeté une « bombe » mardi en adressant une lettre au Premier ministre dans laquelle il annonce qu’en ces circonstances, il retirera toute responsabilité sur les conversions qui seront effectuées dans le cadre de la réforme si elle est adoptée en l’état et qu’il n’apposera plus sa signature sur les certificats de conversions.

Le Grand rabbin Lau explique sa décision en expliquant que le rôle du responsable du département des conversions est de suivre de manière stricte les instructions en matière de halakha fournies par la Haute cour rabbinique (Beit Din HaGadol). « Le limogeage de Moshé Weller, qui respecte les consignes de cette cour, équivaut à couper les liens entre le département des conversions et le Grand rabbinat d’Israël et entraînera une retrait de notre responsabilité pour tout ce qui a trait aux conversions » indique le Grand rabbin Lau, qui affirme que cette réforme entraînera « une nette et irréparable scission dans le peuple juif, suscitera la perpétuation de la question ‘Qui est juif?’, avec qui sera-t-il possible de se marier, une sorte de ‘deux Etats pour deux peuples’, un judaïsme de division et non de rassemblement « .

Globalement, la réforme voulue par Matan Kahana et soutenue par toutes les composantes du gouvernement entend accorder aux rabbins de villes le droit de mettre en place des tribunaux de conversions afin de résoudre la délicate question des personnes d’origine juive, par le père notamment et qui ne sont pas juifs selon la halakha stricte.

Le ministre Matan Kahana a réagi a la lettre du Grand rabbin Lau : « L’intention du Grand rabbin de retirer sa responsabilité de futures conversions pour le simple limogeage d’un fonctionnaire est douloureuse et regrettable. Cette décision portera atteinte aux nouveaux immigrants d’Ethiopie, aux soldats qui veulent se convertir et à des milliers d’autres candidats. Dans le but d’arriver au plus large consensus possible, le gouvernement propose une loi des conversions qui permettra à de nombreux Israéliens qui veulent se convertir de la faire selon la halakha ». Le ministre a appelé le Grand rabbin Lau à reconsidérer sa décision et à poursuivre le dialogue afin d’arriver à un compromis.

Photo Miriam Alster / Flash 90