Accusé d’avoir abandonné les thèmes traditionnels du sionisme religieux au profit du « tout-économie » et suite à sa scission avec Betzalel Smotritch, le parti Yamina tente de corriger un peu le tir par la voix de Matan Kahana, n°3 du parti. Le député a promis que l’une des conditions de Yamina pour une entrée dans une coalition sera d’exiger la nomination en 2023 d’un Grand rabbin d’Israël issu du sionisme religieux, en plus de rabbins de villes et de conseils religieux. Matan Kahan a d’ailleurs été nommé à la tête d’une commission qui sera chargée de rechercher des figures rabbiniques aptes à occuper ces fonctions ainsi que des négociations en vue de la nomination de ces rabbins sionistes religieux.

Mais cette bonne intention pourrait de manière paradoxale indiquer la direction que prend le parti de Naftali Benett : la nomination d’un Grand rabbin d’Israël issu du sionisme religieux s’avérerait beaucoup plus aisée dans le cadre d’une coalition sans le Likoud et les partis orthodoxes. Matan Kahana avait déjà tenté de faire élargir le « corps électoral » des Grands rabbins dans le cadre d’une loi, lors de la dernière législature, et d’y inclure des rabbins de Judée-Samarie, mais il s’était heurté à l’opposition du gouvernement sous la pression des partis orthodoxes qui considèrent le Grand rabbinat d’Israël comme leur chasse gardée. L’on sait les tracas et humiliations qu’à subis le Grand rabbin ashkénaze de Jérusalem, rav Arié Stern, « soupçonné » de sympathies sionistes. Il est donc presque exclu que Yamina puisse obtenir plus que de simples promesses en cas de formation d’une coalition de droite incluant les partis orthodoxes.

A l’heure actuelle, il y a donc six partis qui se disputent pour le titre de « maison » des électeurs sionistes religieux : le Likoud, Tikva Hadasha, Yamina, Hatzionout Hadatit, Habayit Hayehoudi et Otzma Yehoudit !

Photo Yossi Zeliger / Flash 90