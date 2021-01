A l’approche de la fin de son mandat, l’ambassadeur des Etats-Unis en Israël David Friedman a dressé un état des lieux devant la commission parlementaire des Affaires étrangères et de la Défense. Il a notamment évoqué l’intention affichée par Joe Biden de rouvrir le consulat général américain à Jérusalem fermé par l’Administration Trump après le transfert de l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem. Cet établissement servait de « représentation diplomatique » des Etats-Unis face à l’Autorité Palestinienne à Jérusalem et depuis le transfert de l’ambassade à Jérusalem, toutes les questions liées à l’Autorité Palestinienne étaient traitées par l’ambassade et David Friedman. Mais Joe Biden veut remettre en selle la « question palestinienne » y compris concernant Jérusalem.

Devant les membres de la commission, David Friedman a rappelé qu’il sera du ressort du gouvernement israélien d’autoriser ou nom la réouverture de cet établissement consulaire. En effet, le règlement en vigueur au Département d’Etat US veut que les Etats-Unis n’ouvrent pas de consulat dans une ville où ils ont déjà une ambassade. « C’est vous qui devrez décider et non le gouvernement américain » a précisé l’ambassadeur qui a encouragé les membres de la commission à s’opposer à une telle démarche de la nouvelle administration américaine.

Cette question sera certainement soulevée par la nouvelle équipe au pouvoir à Washington qui entend revenir à la politique propalestinienne menée par l’Administration Obama. Les dirigeants israéliens du moment auront fort à faire pour résister aux pressions américaines qui feront encore plus regretter les quatre années de grâce et de réalisme de l’ère Trump.

Photo Wikipedia