Le vice-ministre de la Santé Yaakov Litzman a informé le Premier ministre qu’il envisage de renoncer au ministère de la Santé au profit du ministère de la Construction et du Logement, une proposition que lui avait déjà faite Binyamin Netanyahou il y a un mois, mais qui s’était heurtée à un refus net.

La décision définitive n’a pas encore été prise et le rav Litzman doit encore une fois rencontrer l’Admor de Gour, rav Yaakov-Arié Alter, pour trancher définitivement. Ce scénario a surpris tout le monde par le fait que le vice-ministre de la Santé avait exigé de garder ce poste alors que des voix de plus en plus nombreuses, y compris dans certains cercles orthodoxes, appelaient à son départ du ministère. Durant les pourparlers en vue de la formation d’un gouvernement, Bleu-Blanc exigeait d’ailleurs le ministère de la Santé, ce à quoi se refusait catégoriquement l’actuel titulaire.

Il semble donc que les choses aient bougé lors de sa première entrevue avec l’Admor de Gour qui lui aurait dit qu’il valait mieux qu’il change de poste au vu des critiques – justifiées ou non – qui le visent pour sa gestion de la crise.

Si le rav Yaakov Litzman quitte le ministère de la Santé, il se pourrait que Binyamin Netanyahou le propose à Naftali Benett afin de convaincre Yamina d’entrer dans la coalition. L’actuel ministre de la Défense a montré ses capacités à initier, proposer et agir dans le cadre du combat contre le Corona. Il se pourrait donc qu’il puisse s’exprimer de la meilleure manière à la tête de ce ministère si important à l’heure actuelle et contre lequel il n’épargne pas les critiques actuellement dans le la confrontation d’intérêts qui oppose de manière naturelle ce ministère à celui des Finances quant à la libération de l’économie.

Le rav Yaakov Litzman est ministre de la Santé depuis 2009 avec une interruption de deux ans de 2013 à 2014.

Wait and see…

Photo Yoav Dudkevitch / Flash 90