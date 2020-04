Pour la deuxième fois en une semaine et embourbée dans le Corona, l’Union européenne se permet d’adresser un avertissement à Israël concernant la souveraineté. Cela avait commencé par des « conseils appuyés » à Benny Gantz par voie indirecte, lui demandant de s’opposer à cette démarche au sein du gouvernement, et voilà que le chef de la diplomatie européenne Josep Borrel en personne, obsédé par Israël, lance un avertissement: « La position de l’Union européenne sur le statut des Territoires n’a pas changé. Conformément au droit international et aux résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu, l’UE ne reconnait pas la souveraineté israélienne sur la Rive occidentale occupée. L’UE rappelle une nouvelle fois que tout annexion constituera une violation sérieuse du droit international et elle continuera à superviser de près ce qui se passe et au besoin, réagira en conséquence« .

« Houtzpa » européenne…

Photo Illustration