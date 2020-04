Le directeur du Mossad Yossi Cohen a rencontré des hauts fonctionnaires du ministère de la Santé. Il a notamment la situation du Corona dans la région et décrété – en connaissance de cause – que la situation ai Liban, en Syrie, en Irak et en Iran est bien plus grave que ce que les autorités de ces pays veulent bien le dire. « Ils mentent » a déclaré Yossi Cohen sans hésiter. La gravité de la situation sanitaire dans ces pays et les graves effets socio-économiques qui se feront sentir dans les années qui viennent provoquent sans aucun doute des changements importants dans ces pays puis dans la région qui pourraient s’avérer favorables à Israël à plus long terme sur le plan géopolitique.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90