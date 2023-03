Après les propos sévères tenus par le porte-parole du Secrétariat d’Etat américain contre l’abrogation de la loi sur le désengagement, le porte-parole du conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche a tenu à affirmer la puissance des liens qui unissent les Etats-Unis à Israël.

»Israël demeure un allié solide et un ami très proche dans la région », a déclaré John Kirby devant des journalistes, »Je dirais même qu’il compte parmi nos amis les plus proches dans le monde ». Il a ajouté que lors de la dernière conversation entre Biden et Netanyahou, ce dernier avait réaffirmé le soutien total des Américains à la sécurité d’Israël et que rien n’avait changé de ce point de vue.

Ce faisant, Kirby désavoue le chef de l’opposition israélienne, Yaïr Lapid, qui clame depuis plusieurs jours qu’Israël »ne compte désormais plus parmi les alliés des Etats-Unis ». Il a déclaré que les Américains ne voudraient plus aider les Israéliens car ils refuseront de »sortir de leur zone de confort pour le gouvernement le plus extrémiste de l’histoire d’Israël ».

Il a aussi rejeté les critiques israélienne contre l’ingérence américaine, estimant que les Etats-Unis ont tout à fait le droit de se mêler de ce qui se passe en Israël: »A tous ceux qui disent que l’Amérique ne doit pas intervenir: quand un hélicoptère Apache passe au-dessus de leur maison dans les implantations, ils ne demandent pas »comment les Américains osent-ils intervenir? ». Quand il s’agit de s’entrainer au sujet de l’Iran, avec le commandement central des Etats-Unis, personne ne trouve à redire. Les Américains ont gagné le droit de dire ce qu’ils pensent ».

Kirby a également rappelé que »le Président Biden a exprimé en public et en privé son inquiétude face à la réforme judiciaire actuellement en cours de discussion en Israël. Nous demandons aux leaders israéliens de parvenir à un compromis le plus rapidement possible et de mettre un terme à la crise ».