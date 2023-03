L’administration américaine a fait savoir qu’elle n’appréciait pas l’annulation de la loi sur le désengagement du nord de la Samarie, votée la nuit dernière par la Knesset.

Le porte-parole adjoint du secrétariat d’Etat américain a condamné cette décision et a appelé Israël à ne pas la mettre en application.

»Dans le contexte de l’escalade sécuritaire, le vote de cette loi est une grave provocation qui porte atteinte aux efforts pour calmer le terrain à l’approche du Ramadan. Nous sommes très inquiets de l’annulation de la loi sur le désengagement. Nous l’avons dit et nous le répétons, les implantations sont un obstacle à la paix. Israël doit empêcher les colons de se réinstaller sur les terrains évacués, en vertu de l’engagement du gouvernement Sharon et du gouvernement actuel auprès des Etats-Unis. Il y a 20 ans, Sharon s’était engagé au nom d’Israël auprès du Président Bush qu’il évacuerait les implantations et les avant-postes au nord de la Cisjordanie afin de stabiliser la situation et diminuer les tensions ».