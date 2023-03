La crise diplomatique entre la Pologne et Israël qui avait atteint son apogée sous le gouvernement Bennett-Lapid est réglée.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a rencontré hier (mercredi), en Pologne, son homologue polonais, Zbigniew Rau. Ils ont convenu du retour de l’ambassadeur de Pologne en Israël.

Lors du mandat de Yaïr Lapid comme ministre des Affaires étrangères, celui-ci avait retardé la nomination d’un ambassadeur polonais pour protester contre la loi votée au parlement polonais qui limitait les droits des Juifs dont les biens avaient été spoliés pendant la Shoah. Auparavant, une autre loi avait suscité le courroux de la diplomatie israélienne, elle interdisait d’attribuer à la Pologne une responsabilité dans les crimes de la Shoah.

En outre, les voyages d’élèves israéliens à Auschwitz avaient été annulés faute d’entente avec la Pologne.

Il y a environ six mois, le Président Herzog avait été appelé à la rescousse pour tentere de recoller les morceaux avec la Pologne mais le gouvernement précédent n’a pas réussi à mettre un terme à la crise.

Désormais, les chancelleries israélienne et polonaise se sont accordées pour un retour de l’ambassadeur polonais et une restauration des voyages scolaires à Auschwitz.

Le ministre Eli Cohen a déclaré: »Nous ouvrons une nouvelle page dans nos relations avec la Pologne. Le retour de l’ambassadeur polonais avec celui des voyages scolaires en Pologne sont importants pour le renforcement des liens entre nos pays ».

Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, s’est félicité de cette entente: »Cette décision représente un pas positif dans nos relations diplomatiques et je suis certain qu’elle va entrainer une coopération encore plus étroite entre nos deux pays ».

Quelle est la contrepartie qu’Israël s’est engagé à donner? Israël et la Pologne ont convenu d’encourager les délégations scolaires à étudier l’histoire de la Pologne, outre la période de la Shoah et d’organiser des rencontres entre les jeunes israéliens et polonais.

Les groupes israéliens pourront choisir dans une longue liste de musées relatifs à l’histoire et à la culture polonaises, où ils désirent se rendre.

La Pologne attendrait des groupes israéliens qu’ils apprennent aussi sur »la souffrance polonaise pendant la Shoah », ce qu’Israël a catégoriquement nié insistant sur le fait que l’accord ne comprend en aucune façon une telle condition, uniquement une découverte de la culture et de l’histoire polonaises.

La Pologne a, par ailleurs, renoncé à la plupart de ses exigences concernant la présentation du narratif polonais relatif à la Shoah.

L’accord qu’Eli Cohen et Zbigniew Rau ont conclu, sera soumis à l’accord du gouvernement puis présenté devant la Knesset.