Le pavillon de l’Agence spatiale israélienne et des Industries aéronautiques israéliennes (IAI) a une fois de plus été parmi les plus visités lors du 70e Congrès mondial de l’Aéronautique qui s’est tenu à Washington. Il avait été inauguré conjointement par Ofir Akounis, ministre de la Science, de la Technologie et de l’Espace, Avi Balsberger, directeur de l’Agence spatiale israélienne et Ofer Doron, directeur du département spatiale aux IAI.

De nombreux produits ‘Made in Israel’ – classiques et nouveaux – ont été présentés au public, notamment des satellites civils et militaires. Lors de son séjour aux Etats-Unis, le ministre Ofir Akounis s’est également rendu dans le New Jersey afin de promouvoir un accord scientifique et technologique entre les deux Etats avec un gigantesque potentiel de coopération.

Très fier de l’attrait d’Israël dans ce domaine également, le ministre a déclaré: « Israël se trouve aujourd’hui au centre de l’attention mondiale dans le domaine de la coopération scientifique et de l’innovation. Le stand israélien dans ce congrès est une excellente occasion pour les dizaines de pays participants de découvrir les prodigieuses inventions israéliennes dans le domaine spatial et les immenses avancées technologiques réalisées par notre pays ».

