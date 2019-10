Le conseil d’administration de l’Agence juive se réunit à Jérusalem à partir de dimanche afin d’adopter un plan stratégique sur dix ans dans la lutte contre l’antisémitisme qui s’exprime de plus en plus à travers le monde. Les trois axes de ce plan sont sécuritaires, politiques et éducatives. Il s’agira par exemple de renforcer la sécurité des communautés juives de diaspora, lutter activement contre toutes les expressions de l’antisémitisme et de l’antisionisme, renforcer les liens entre Israël et les communautés de la diaspora et encouragement à l’alya y compris par des opérations d’urgence secrètes. Pour cela, l’Agence juive prévoit d’augmenter de manière significative le nombre de ses délégués dans les communautés de diaspora afin de leur venir en aide. Il y a actuellement environ deux-mille délégués (shli’him) de l’Agence juive dans le monde.

L’Agence juive agira en collaboration étroite avec le gouvernement israélien, les communautés juives et d’autres organisations concernées.

Ce plan unique dans l’histoire de l’Agence juive a été initié ces derniers mois par le directeur de l’Agence juive Itshak Herzog et toute une équipe autour de lui.

Le plan sera discuté et adopté d’ici mardi soir par un quorum de plusieurs centaines de dirigeants juifs venus du monde entier. A l’issle Premier ministre Binyamin Netanyahou et le président de Bleu-Blanc Benny Gantz prendront la parole.

Juste avant le début de cette convention, Itshak Herzog a déclaré: « Il s’agit d’un moment historique pour notre organisation qui a déjà créé l’Histoire du peuple juif durant ces 90 dernières années. L’Agence juive a créé l’Etat d’Israël, elle a aidé à faire monter 3,5 millions de Juifs en Israël, a fondé des centaines de villages et aujourd’hui, elle relève un nouveau défi stratégique pour la dixième décennie de son existence. Avec tous nos partenaires en Israël comme en diaspora nous allons agir pour apporter une réponse nécessaire aux immenses défis qui se présentent devant le peuple juif ».

