Juste avant la rencontre Netanyahou-Gantz de dimanche soir, les équipes de négociateurs se sont entretenues à Kfar Hamaccabia pour préparer l’entrevue entre les deux chefs de partis. A l’issue de la réunion, les deux côtés ont publié un communiqué indiquant un échec:

Bleu-Blanc: « La réunion s’est déroulée dans une bonne atmosphère. Les représentants de Bleu-Blanc ont demandé à fixer une nouvelle réunion dans les jours qui viennent afin de discuter de la formation d’un gouvernement et fixer les lignes directrices sur une base consensuelle, en sachant que c’est Benny Gantz qui détient le mandat de former un nouveau gouvernement et qu’il est le prochain Premier ministre. Malheureusement, le Likoud a continué durant toute la réunion de s’obstiner à vouloir représenter le ‘bloc d’immunité’ de 55 députés et n’est prêt à aucune concession sur cette question ».

Likoud: « La réunion vient de s’achever. Le ministre Yariv Levin a insisté sur le fait que lui et l’avocat Michaël Ravilo représentaient le bloc des 55 députés de droite. Les représentants de Bleu-Blanc ont une nouvelle fois refusé la solution de compromis proposée par le président de l’Etat qui est la seule option possible pour un gouvernement de large union nationale. Lors des entretiens, le ministre Levin a mis en garde contre la constitution d’un gouvernement minoritaire qui reposerait sur le soutien extérieur des partis arabes. Les représentants de Bleu-Blanc ont refusé de s’engager à ne pas choisir cette dangereuse option. Les deux équipes ont toutefois décidé de poursuivre les discussions et le ministre du Tourisme a espéré que d’ici la prochaine rencontre Bleu-Blanc aura modifié sa position, abandonné son option délirante de gouvernement minoritaire appuyé par les partis arabes et aura enfin accepté la proposition du président Rivlin ».

Photo porte-parole Likoud