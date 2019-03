On n’a jamais autant entendu parler du ministère de la Justice que depuis qu’Ayelet Shaked le dirige. En quatre ans, elle a entamé une révolution qu’elle espère pouvoir poursuivre après les élections. A la tête du nouveau parti de la nouvelle droite, Hayamin Ha’hadash, avec Naftali Bennett, elle entend prouver que seul le bulletin de leur parti garantit d’obtenir une vraie politique de droite.

Le P’tit Hebdo: Au lendemain de la création de votre parti, les sondages étaient flatteurs. Depuis, ils ont baissé et certains même vous annoncent autour du seuil d’éligibilité. Cela vous inquiète-t-il?

Ayelet Shaked: Ce constat est erroné. Les sondages nous créditent de 6 mandats au minimum et nous savons que nous pouvons obtenir un score à deux chiffres. Nous sommes actuellement dans une dynamique positive. Les électeurs à l’idéologie de droite et qui veulent vraiment voir appliquer une politique de droite, savent qu’Hayamin Ha’hadash est une garantie. Notre parti rassemble tous les secteurs de la population dans une harmonie idéale.

Lph: Le Likoud aussi est un parti de droite qui rassemble tous les secteurs de la population. Quelle est la différence?

A.S.: La différence se trouve dans l’histoire du Likoud. Ce parti a toujours été influencé par ses partenaires de coalition. Lorsqu’il s’est allié avec Ehud Barak on a eu la libération de milliers de prisonniers palestiniens et le gel des constructions. Les précédents nous ont montré que le Likoud ne tient pas assez sa droite. Hayamin Ha’hadash est la droite qui ne renie pas ses convictions et ne fait pas de compromis.

Lph: Ce message vous le faites passer dans différents films de campagne qui dévoilent les coulisses de vos journées et de celles de Naftali Bennett. Pourquoi avoir choisi ce style?

A.S.: Nous pensons qu’il est important de partager avec les citoyens, ce que nous sommes. Dans ces films, nous passons nos messages d’une autre façon, nous montrons aussi que nous ne sommes pas des gens lointains, coupés de la réalité. Nous avons une vie quotidienne partagée entre nos activités politiques, l’amitié qui nous unit et nos familles respectives.

Lph: Le dernier film vous montrant parodiant une pub pour un parfum nommé « Fascism » en a surpris plus d’un. Qu’est-ce qui a motivé ce choix?

A.S.: Je dois avouer qu’au départ, je n’étais pas pour. Mais nos chargés de campagne ont réussi à me convaincre. Il a été diffusé au moment de Pourim, période propice à l’humour et il permettait de moquer tous ceux qui m’accablent de l’adjectif »fasciste », par rapport à la politique que je mène. C’est aussi un moyen de promouvoir nos actions.

Lph: Justement, en 4 ans au ministère de la Justice, de quoi êtes-vous le plus fière et quelle est votre déception?

A.S.: Je me suis attachée à contrer la révolution dans le monde juridique, initiée par le juge Aharon Barak. La réalisation la plus importante à mes yeux est la nomination de juges conservateurs, dans les grandes et les petites instances ainsi que de juges représentant des communautés jusqu’ici absentes de ce monde: les éthiopiens et les orthodoxes.

Ma déception aura été de n’avoir pas pu transformer en profondeur ce système. L’opposition de Moshé Kahlon au sein de la coalition, à toute refonte, a bloqué les objectifs que je m’étais fixés.

Lph: Vous avez annoncé un programme ambitieux pour les 100 premiers jours de votre prochain mandat, si vous êtes reconduite à la tête du ministère de la Justice. Qu’est-ce qui vous fait penser que vous réussirez à faire en 100 jours, ce que vous n’avez pas pu faire en 4 ans?

A.S.: Cela dépendra de la composition de la coalition. Ce programme, je le mettrai à l’ordre du jour. Si Hayamin Ha’hadash est assez fort, nous pourrons passer outre les réticences de certains autres partis.

Lph: Parmi les points de ce programme, la nomination des Juges à la Cour suprême par les députés. Au regard de la séparation des pouvoirs à la base de tout système démocratique, cette procédure ne menace-t-elle pas l’équilibre des pouvoirs?

A.S.: Dans beaucoup de pays, dont les Etats-Unis et la France, c’est cette procédure de nomination qui est en vigueur, et cela ne menace en rien la démocratie. Ces juges traitent de questions politiques et il est inévitable qu’ils soient influencés par leur vision du monde. Il est donc logique que le pouvoir en place les nomme. Cela n’empêche pas qu’ils continuent de défendre les citoyens et qu’ils constituent un pouvoir à part entière. Il faut simplement définir clairement les prérogatives de chacun, il n’est pas souhaitable que la Cour Suprême soit saisie de toutes les lois votées à la Knesset.

Lph: Vous présentez un programme pour l’alya et les olim de France. Yomtov Kalfon, natif de France, n’est que numéro 11 sur votre liste. Qu’est-ce qui prouve que tout cela n’est pas qu’un numéro de séduction en vue des élections?

A.S.: Yomtov apporte beaucoup à notre parti. En 11e position, il suffit que nous ayons 8 mandats pour qu’il puisse siéger à la Knesset, avec la loi norvégienne. Si c’était le cas, la Knesset et le public francophone, gagneraient un très bon élément.

En tant que ministre de la Diaspora, Naftali Bennett a demandé au Premier ministre la responsabilité de préparer un programme pour encourager l’alya et aider à l’intégration des Juifs de France, alors même que c’est le ministère de l’alya qui aurait dû s’en charger. Notre volonté d’agir n’est pas à prouver puisque nous sommes déjà dans l’action. Ce que nous proposons est une vraie solution pour l’alya de France, que nous porterons avec force.

Lph: Quel est votre message aux olim de France?

A.S.: Donnez-nous la force de faire avancer le programme que nous avons mis au point pour faire venir les Juifs de France et pour optimiser, dans tous les domaines, leur intégration. Avec Hayamin Ha’hadash fort, vous aurez une droite forte et une adresse pour l’alya et l’intégration.

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay

Photo by Yossi Zamir/Flash90