Le Bureau du Premier ministre, le ministère de l’Agriculture et celui des Finances ont décidé d’accorder une aide de 8 millions de shekels aux agriculteurs de la région de bordure avec la bande de Gaza.

Cette aide est destinée à leur permettre de procéder cette année à une moisson anticipée du blé et de l’orge tant qu’ils sont verts ou semi-mûrs afin d’éviter la destruction des champs en été à cause du terrorisme incendiaire venu de Gaza. Tous les agriculteurs dont les champs sont situés jusqu’à 7 km de la clôture auront droit à ces subsides de l’Etat. Il s’agit environ de 112.000 dounam soit 11.200 hectares de champs de blé et d’orge.

Ces moissons anticipées doivent se faire avant que les plants ne jaunissent car le feu se propage beaucoup plus vite dans ce cas là-

Photo Flash 90