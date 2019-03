Ls site Walla a publié mercredi après-midi le dernier sondage de l’Institut Panels Politics du Dr. Menahem Lazar. Les événements de ces derniers jours, aux Etats-Unis comme en Israël, semblent clarifier la situation et départager les deux blocs au profit de la droite après plusieurs jours de coude-à-coude:

Likoud: 31

Bleu-Blanc: 30

Parti travailliste: 9

Ta’al-Hadash: 8

Yahdout Hatorah: 7

Union de la Droite: 7

Nouvelle Droite: 6

Zehout: 5

Meretz: 5

Israël Beiteinou: 4

Shass: 4

Koulanou: 4

Le bloc de droite est ainsi crédité de 68 sièges, soit plus que la coalition actuelle, et le bloc de gauche de 44 sièges, 52 si on lui adjoint les partis arabes. Benny Gantz est donc dans l’impossibilité de former un gouvernement, mais Binyamin Netanyahou aurait la tâche difficile en tentant de former une coalition de huit partis aux exigences parfois contradictoires.

Ce bon résultat du Likoud est probablement l’effet conjugué du voyage réussi du Premier ministre aux Etats-Unis et du creux de la vague dans la campagne du parti Bleu-Blanc, notamment avec des interviews médiocres. Ce phénomène est obervé dans d’autres sondages où l’écart entre Binyamin Netanyahou et Benny Gantz se creuse dans l’aptitude à occuper le poste de Premier ministre.

Photo Isaac Harari / Flash 90