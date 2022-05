Quelques minutes avant le lancement de la soirée officielle qui marque le passage de Yom Hazikaron à Yom Haatsmaout, le Premier ministre Naftali Bennett a présenté ses voeux aux citoyens israéliens.

»Chers citoyens d’Israël, Yom Haatsmaout est un jour de grande fierté pour nous tous. Une fierté nationale pour ce que nous avons traversé ensemble, et ce que nous avons atteint ici, ensemble. Nous vivons dans un véritable miracle, le pays se développe, la hi-tech est florissante, le système de santé se renforce, les enfants de la périphérie jouissent aujourd’hui d’opportunités dont ils ne bénéficiaient pas dans le passé. Barou’h Hachem, en Israël, il y a du travail pour tout le monde.

Sur le plan sécuritaire, bien que nos ennemis tentent sans relâche de nous atteindre, l’Etat d’Israël est plus fort que jamais. Tsahal, le Shabak, le Mossad deviennent de plus en forts.

En tant que porteur de la responsabilité suprême de la sécurité d’Israël, je peux le dire très clairement: Israël surmontera toutes les menaces extérieures, de près ou de loin. Nous avons construit un rempart de fer très épais contre nos ennemis.

Mes frères et mes soeurs, ce qui a détruit l’Etat juif antique à l’époque du Second Temple et du Premier était tout à fait autre chose: la division au sein de notre peuple. Jamais un Etat juif souverain et uni n’a survécu plus de 80 ans. Et voilà que nous sommes dans la huitième décennie. Cette décennie que nous n’avons jamais réussie. Cette fois, nous avons une opportunité, une troisième chance pour le peuple juif. Cette fois nous sommes obligés, simplement obligés de réussir.

Je terminerai par ces mots »Notre Père dans les cieux, Rocher et Protecteur d’Israël, béni l’Etat d’Israël, le prémice de notre Délivrance ».

Hag Haatsmaout Sameah!