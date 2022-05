S’Il avait juste fait refleurir la Terre d’Israël, totalement aride pendant 2 000

ans par fidélité à son Peuple,

Dayenou (Cela nous aurait suffi) !

S’Il avait permis à son Peuple dispersé dans plus de 100 pays de revenir sur

sa Terre après 2 000 ans d’exil avec une identité et une tradition intacte,

Dayenou !

S’Il avait permis au Peuple Juif de relever la tête et de prendre son destin en

main après la honte d’un terrible Exil ou nous étions à la merci des Nations

qui pouvaient nous exterminer sans rencontrer d’autre résistance que notre

humiliante impuissance.

Dayenou !

S’il avait fait ressusciter au sein d’une population moderne une langue

ancestrale que l’on croyait condamner à rester dans les livres,

Dayenou !

S’Il avait fait permettre par les Nations le projet Sioniste,

Dayenou !

S’Il nous avait permis de déclarer notre indépendance et créer de nouveau

une Nation Juive fière et indépendante sur la Terre d’Israël,

Dayenou !

S’Il nous avait fait gagner guerre après guerre par d’incroyables miracles et

prouesses hors de la nature, alors que nous étions entourés de nombreuses

armées ennemies supérieures en nombre,

Dayenou !

S’Il nous avait permis de reconquérir Jérusalem, le Kotel, Shehem, Hevron,

et le Tombeau des Patriarches,

Dayenou !

S’Il avait apporté l’abondance et la richesse économique, culturelle et

démographique,

Dayenou !

S’Il avait permis à toutes ces différentes cultures de se rencontrer et de

cohabiter en paix pour construire une société harmonieuse ou chacun garde

ses différentes traditions et trésors culturels amenés avec lui,

Dayenou !

S’il avait ramené la Shehina (Sa Présence) en Israël et insufflé un retour

puissant de la Tradition d’Israël au sein de son Peuple, qui relève la tête et

renoue avec les profondeurs de Son message après 2 000 ans d’Exil et

d’appauvrissement spirituel,

Dayenou !

S’il avait fait de nous une grande puissance économique, militaire et

culturelle, retrouvant sa voix puissante dans le concert des Nations,

Dayenou !

S’Il nous avait permis d’être un exemple de moralité et de dignité humaine,

devenant toujours plus “une lumière parmi les Nations“,

Dayenou !

S’Il nous avait permis d’être chaque jour plus proche de la Délivrance totale,

dans laquelle tout un chacun a son rôle propre à jouer,

Dayenou !

Mais Hachem, dans Son infinie bonté, a réalisé tous ces miracles et ces

bienfaits, les uns après les autres, par amour pour son Peuple qu’Il a sorti de

l’Exil et fait revenir sur sa Terre après 2 000 ans d’Exil, pour lui accorder

l’abondance et la richesse économique, militaire, culturelle, morale et

spirituelle.

Ainsi, nous nous devons de remercier du plus profond de notre cœur le

Créateur pour Ses bienfaits innombrables.

חג הצמאות שמח

Malachie Tebol