Les festivités de Yom Haatsmaout ont été lancées ce soir avec la traditionnelle cérémonie d’allumage des 12 flambeaux symbolisant les 12 tribus d’Israël. La cérémonie a été ouverte par un discours du Président de la Knesset, Micky Lévy.

Placée sous le signe de »Une main rencontre une main soeur », la cérémonie se voulait un hommage à tous ceux qui aident leur prochain, qui se soucie de son bien-être physique et mental.

Le ministre de la Culture et des Sports, Hili Tropper, qui a organisé l’événement a tenu qu’à chaque séquence de la soirée, des personnes handicapées participent. Ainsi, on a pu voir la vice-championne du monde de danse en chaise roulante, Tomer Margalit, mais aussi des membres de Tsahal qui présentent des handicaps. Par ailleurs, pour la première fois, des feux d’artifice silencieux ont été tirés afin de respecter les traumatisés de guerre pour lesquels le bruit est source de stress.

Ils étaient 13 (deux ont allumé le même flambeau) à avoir été choisis pour allumer une flamme sur le Mont Herzl.

Le commandant du commando Yamam: le Major Général ‘Het (anonyme)

Pour la première fois dans l’histoire de la cérémonie, un officier dont l’identité ne peut pas être révélé a allumé un flambeau. Il était dédié à tous les soldats et policiers qui agissent dans des missions clandestines.

Kalman Samouels: fondateur de Shalva

Kalman et Malki Samouels ont un fils qui est devenu lourdement handicapé à la suite d’une erreur médicale. Le couple a décidé de se servir de cette épreuve comme d’un tremplin pour aider les parents dans la même situation qu’eux. Ils ont créé l’association Shalva qui prend en charge les enfants handicapés et leurs familles.

Mika et Ori Banki

En 2015, lors de la gaypride à Jérusalem, Shira Banki était assassinée par un opposant à cette manifestation. Elle était venue apporter son soutien à ses amis de la communauté LGBT. Ses parents, Mika et Ori, agissent depuis à travers l’association »La voie de Shira Banki » pour promouvoir une société plus tolérante à travers des initiatives sociales et éducatives.

Dr Simha Githon

Habitante de Holon, elle est la présidente la société gouvermentale »Le centre de l’héritage du judaïsme d’Ethiopie » et fait partie des fondateurs de l’association »Alem » qui vient en aide aux jeunes en difficulté. Elle incarne un véritable modèle pour les jeunes issusde l’Alya d’Ethiopie à travers son action associative et éducative depuis près de 30 ans.

Idan Kleiman

Président de l’association des handicapés de guerre, il a lui-même été grièvement blessé lors d’une opération à Djénine et se déplace depuis en chaise roulante. Lors de la cérémonie, il a dédié son flambeau à tous les handicapés de Tsahal et a finit en disant: »Si c’était à refaire, nous le referions ».

Le Général de réserve Yoram Yaïr (Yaya)

Grand officier de Tsahal, il est le président des associations »Yahad Lemaan Hayal » et »A’haraï » qui prépare des milliers de jeunes issus de la périphérie à un service militaire rempli de sens.

Yaël Sherer

Dans son enfance et sa jeunesse, elle a été abusée sexuellement par son père. Elle a décidé de dévoiler son histoire et de venir en aide à toutes les victimes d’abus sexuel. Elle est devenue la voix de ces dernières et rompt l’omerta qui règne sur ces sujets. Elle agit aussi pour faire avancer la législation dans ce domaine.

Mounir Madi

Fondateur et directeur de l’école de préparation militaire Kerem El qui rassemble des jeunes juifs et des jeunes druzes qui sont appelés à servir ensemble à l’armée. Mounir Madi a servi dans Tsahal pendant 25 ans et a rempli plusieurs fonctions de commandement. Il a allumé le flambeau au nom des Druzes qui servent dans l’armée et pour ce qu’il a appelé »l’alliance entre Moshé et Yitro ».

Angèle Alon

Née au Maroc en 1950, elle a vécu dans les maabarot à Ashkelon après son alya. Mue par une volonté d’aider, elle a demandé aux services sociaux de la mairie que sa maison soit une maison d’accueil pour les orphelins jusqu’à ce que leur soit trouvée une famille adoptive. Pendant 30 ans, elle a ouvert sa maison à 217 bébés et enfants en difficulté. Elle leur était dévouée 365 par an et 7 jours sur 7, 24h sur 24.

Assaël Shabo

Alors qu’il est âgé de 9 ans, un terroriste s’introduit dans la maison familiale à Itamar. Sa mère et ses trois frères sont assassinés sous ses yeux. Il sera gravement blessé. Assaël est devenu aujourd’hui un basketteur paralympique à succès. Il a dédié son flambeau à tous les sportifs paralympiques, aux victimes du terrorisme et à sa mère et ses trois frères.

Lieutenant Hadar Cohen

Elle a allumé le flambeau de Tsahal. Elle fait partie de l’unité de l’éducation, propre à l’armée israélienne, qui s’occupe d’inculquer des valeurs et qui tend la main à ceux qui ont du mal à trouver leur place au sein de l’armée ou de la société.

Elisabetha Sherstok

Porteuse du flambeau de la Diaspora, Elisabetha vient d’Ukraine. Depuis le début de la guerre, elle se démène pour la communauté juive sur place, dont elle est issue. Elle est parvenue à sauver des centaines de femmes, enfants et vieillards.

Rita

La chanteuse Rita a allumé le flambeau des artistes, qu’elle a dédié à la musique. Née en Iran, elle est montée en Israël avec ses parents à l’âge de 8 ans. Parallèlement à la musique, Rita explore ses racines iraniennes et tend la main aux cultures orientales.