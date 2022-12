Ce qui aurait dû être une soirée marquée par la victoire du Maccabi Haïfa sur le Maccabi Netanya (2 à 0) s’est transformé en champ de bataille, hier soir au stade de Netanya.

Pendant la première mi-temps, des policiers se sont introduits dans la tribune des supporters de Haïfa pour y confisquer des torches. Aucun objet de ce genre n’a été trouvé dans la tribune et les supporters affirment que personne n’en possédait. Pourtant, des affrontements ont éclaté entre les supporters et les policiers qui ont fait usage de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes.

Plusieurs centaines de supporters de Haïfa ont quitté le match à la mi-temps fuyant cette ambiance qui virait à l’affrontement violent.

A l’extérieur du stade, les violences se sont poursuivies. Femmes, enfants, personne n’a été épargné. Le club de supporters du Maccabi Haïfa accuse la police d’avoir fait un usage disproportionné de la force et ne pas comprendre ce qui a suscité une telle réaction de la part des policiers.

Des vidéos, dont certaines difficiles à regarder, des policiers en train de frapper ou de pousser des supporters ont été diffusées. Le club a affirmé que tout serait transmis aux autorités compétentes et qu’il réfléchit à déposer une plainte à la police des polices. »Pourquoi la police est entrée dans la tribune pour chercher des torches? Pourquoi la tribune des supporters s’est-elle transformée en ring de boxe? Il y a des preuves de l’utilisation de grenades assourdissantes et de différents moyens de maintien de l’ordre ».

La police de son côté a annoncé avoir arrêté quatre supporters pour avoir blessé six policiers lors des troubles à l’extérieur du stade.

»Pendant le match, un des gardiens du stade a repéré un homme cagoulé qui se tenait debout sur la barrière de la tribune. Il a refusé d’écouter les consignes puis a attaqué le gardien et jeté une chaise sur un policier qui a été blessé à la tête. Il a donc été arrêté. En réaction, des centaines de supporters ont commencé à sortir du stade, à bloquer la circulation, à lancer sur les policiers des bouteilles en verre, des barrières, des fumigènes, mettant ainsi en danger la vie des policiers, tout en les insultant et en refusant de se conformer aux instructions. Le chef des opérations sur place a demandé aux supporters de quitter les lieux et de débloquer la route mais ils ont refusé. Les policiers les ont donc poussés sur le trottoir ».