Bri’hat Hasultan, la piscine du Sultan, située au pied des remparts de la vieille ville de Jérusalem, abrite un amphithéâtre dans lequel ont lieu de nombreux concerts et autres événements.

Difficultés d’accès, manque de places de parking et autres problèmes logistiques rendent ce lieu, certes particulier par son emplacement et son atmosphère, mais moins intéressant sur le plan pratique.

La mairie de Jérusalem avec le fonds pour Jérusalem, travaillent ces jours-ci à une méga rénovation du lieu pour un budget de 100 millions de shekels.

Dans le cadre de ce projet, la Mairie de Jérusalem va transformer Bri’hat Hasultan en un véritable complexe pour les concerts et autres représentations avec un parc attenant là où se tient aujourd’hui ce que l’on appelle »Houtsot Hayotser ». Le parc sera interactif et accessible au public pendant toute l’année.

On trouvera sur place une piscine écologique (piscine naturelle), le barrage et l’aqueduc seront préservés et la célèbre piscine du Sultan sera rénovée. Des restaurants et des cafés y ouvriront.

Les voies d’accès seront améliorées et rendues plus accessibles. Le nombre de places assises dans l’amphithéâtre sera de 7000.

Le maire de Jérusalem, Moshé Leon: »Le projet de rénovation et d’amélioration de Bri’hat Hasultan est une projet stratégique phare pour la ville de Jérusalem. Ces dernières années, le lieu est devenu un des plus demandés pour les concerts mais les conditions d’accessibilité ne sont pas satisfaisantes. Une fois la rénovation terminée, le lieu deviendra dynamique toute l’année et accueillera des représentations internationales ».