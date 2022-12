Au terme d’une longue nuit de débats à la Knesset, les lois dites Derhy et Smotrich sont passées en deuxième et troisième lectures.

La première corrige la loi fondamentale afin de permettre à une personne ayant été condamnée au pénal à de la prison avec sursis, d’être nommée ministre.

La seconde permet au gouvernement de nommer un ministre supplémentaire au sein du ministère de la Défense dont les pouvoirs seront transférés au parti de Betsalel Smotrich et concerneront la gestion civile de la Judée-Samarie.

En outre, Yariv Levin, numéro 2 du Likoud, a présenté sa démission du poste de président de la Knesset. Elle prendra effet dans 48 heures, soit jeudi matin. Cette démission, deux semaines après avoir été nommé à ce poste, était programmée afin qu’il puisse être nommé, très vraisemblablement, ministre de la Justice.

Pour l’heure, on ne connait pas encore le nom de son remplaçant.

Ces préalables législatifs réglés, le gouvernement devrait prêter serment ce jeudi (29 décembre). Le futur Premier ministre Binyamin Netanyahou va rencontrer aujourd’hui (mardi) et demain, les différents membres du Likoud afin de clôturer la répartition des portefeuilles ministériels et des différentes fonctions attribuées à chacun. La tâche n’est pas aisée, plusieurs personnalités du Likoud dont Israël Katz et Dudi Amsellem ont des exigences bien précises et entendent obtenir satisfaction.

Voici ce qui semble se dessiner pour l’instant: Yoav Galant sera ministre de la Défense, Yariv Levin ministre de la Justice, Ron Dermer ministre auprès du Premier ministre. Ce dernier est toujours évoqué également pour le poste de ministre des Affaires étrangères avec Amir Ohana.

Miri Regev et Eli Cohen devraient recevoir chacun un ministère et ce sera soit les Transports, soit l’Education. Pour l’heure, Miri Regev serait en voie de retrouver le fauteuil de ministre des Transports.

Le poste de président de la Knesset est disputé par plusieurs membres du Likoud: Ofir Akounis, Dudi Amsellem et Dany Danon. Aucune décision n’a encore été prise.

Au total, ce sont entre 16 et 18 ministères que doivent se partager les membres du Likoud. A 48 heures de la prestation de serment du gouvernement, on ne sait pas encore ce qu’a décidé Binyamin Netanyahou.