Les nombreuses réactions positives constatées dans les Emirats arabes unis depuis la signature de l’accord de normalisation avec Israël montrent par effet de contraste à quel point l’opposition arabe à l’existence de l’Etat d’Israël depuis sa renaissance est inutile, dommageable pour tout le monde et basée sur des préjugés et des fantasmes.

Cette ère nouvelle qui s’ouvre entre les deux pays – du moins on l’espère – entraîne des réactions émouvantes, à l’image d’Abdallah ben Muhamad al-Kibali, poète et présentateur de télévision à Abou Dhabi qui…présente ses excuses à l’Etat d’Israël et à Binyamin Netanyahou :

« Dans un clip précédent, j’avais appelé à brûler Israël, quand je voyais les incendies (dans le sud d’Israël) la semaine dernière, et alors que quelques kilomètres carrés brûlaient, je lançais un appel à des pays (arabes) pour qu’ils profitent de cette situation pour incendier et exterminer Israël tout entier. Mais j’ai réalisé ensuite qu’Israël était plus fort que tous ces pays. Je voudrais présenter mes excuses à la population israélienne et à Binyamin Netanyahou. Des excuses officielles dans un clip officiel. J’espère que les Israéliens me pardonneront. Nous étions jeunes, enthousiastes et querelleurs. Aujourd’hui, je découvre que notre Dieu est votre Dieu est le même. Nos désaccords ne nous affecteront pas. Fasse que Dieu nous aide et nous accorde à nous et à vous la victoire ».

Page pour voir la vidéo: (site NewsDesk) – Vidéo traduite de l’arabe par l’orientaliste Adi Cohen

https://www.news-desk.co.il/%d7%a6%d7%a4%d7%95-%d7%a9%d7%93%d7%a8%d7%9f-%d7%a8%d7%93%d7%99%d7%95-%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%9d-%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%97%d7%95%d7%93-%d7%94%d7%90%d7%9e%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa/?fbclid=IwAR2Gs-_4q6zLzuNXN321hqVRNJXyQuiXDgAvJ3-r9BakwLDXMit9dU-qxCU

