Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo est arrivé en Israël. Au programme : un entretien avec le Premier ministre Binyamin Netanyahou puis avec le ministre de la Défense Benny Gantz et celui des Affaires étrangères Gaby Ashkenazy et enfin avec le directeur du Mossad Yossi Cohen. La teneur des entretiens portera sur les conséquences de l’accord de la normalisation avec les Emirats arabes unis, la question iranienne ainsi que les relations avec la Chine. On suppose que la question épineuse de la vente éventuelle d’avions-furtifs F-35 aux Emirats arabes unis sera également abordée lors de ces entretiens.

Dans un communiqué du State Department publié avant l’arrivée du secrétaire d’Etat il est dit . « Durant sa visite en Israël, Mike Pompeo soulignera le soutien des Etats-Unis au renforcement des relations avec Israël ». Mike Pompeo devrait aussi prononcer un discours en Israël…ce qui a entraîné des critiques au sein du Parti démocrate quant à « une exploitation de cette visite à des fins politiciens ».

Mardi, c’est le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab se rendra en Israël, et contrairement à Mike Pompeo il se rendra également à Ramallah pour s’entretenir avec les dirigeants terroristes de l’Autorité Palestinienne.

Photos Kobi Gideon / GPO