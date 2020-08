A l’issue de leur entretien en tête-à-tête, le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le secrétaire d’Etat Mike Pompeo ont fait une déclaration rassurante quant à la sécurité d’Israël, sur fond d’informations contradictoires quant à une vente d’avions-furtifs F-35 aux Emirats arabes unis.

Binyamin Netanyahou: « L’accord de normalisation avec les Emirats n’englobe aucun acquiescement de la part d’Israël à un quelconque contrat de vente d’armement. Peut-être y en a-t-il un en négociation mais je n’ai connaissance d’aucun contrat de vente d’armement signé entre les Etats-Unis et les Emirats et notre position sur la question est invariable. Nous avons obtenu de solides assurances de la part de Etats-Unis pour le maintien de la supériorité militaire israélienne au Moyen-Orient. Et je n’ai aucun doute à cet égard ».

De son côté, le secrétaire d’Etat américain a déclaré: « Les Etats-Unis ont un engagement légal à assurer la supériorité de Tsahal et nous respecterons cet engagement. Nous étudions des possibilités de fournir aux Emirats arabes du matériel militaire qui leur sont nécessaires pour se défendre contre l’Iran. Mais nous le ferons tout en préservant la supériorité qualitative d’Israël sur le plan militaire. »

La Premier ministre israélien a également indiqué avoir discuté avec Mike Pompeo de la possibilité de normalisation avec d’autres pays arabes. *J’espère vous annoncer de bonnes nouvelles dans une avenir proche » a dit Binyamin Netanyahou.

