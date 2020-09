Qui l’aurait cru il y a encore quelques semaines : une conversation en ivrit entre le Premier ministre Binyamin Netanyahou et l’un des accompagnateurs de la délégation israélo-américaine à Abou Dhabi. Lors de leur échange, le Premier ministre est impressionné par le niveau d’ivrit parlé par son interlocuteur – qui lui confie qu’il a appris par Zoom – et le félicite pour sa contribution à l’édification de la normalisation entre Israël et les Emirats, « une paix non seulement entre les dirigeants mais aussi entre les deux peuples ». Le représentant émirati espère voir bientôt Binyamin Netanyahou lui rendre visite, et de son côté, Binyamin Netanyahou lui demande personnellement de faire partie de la délégation des Emirats qui viendra en Israël, « où il sera reçu aussi chaleureusement que la délégation israélienne à Abou Dhabi ».

« Beezrat HaChem », lui répond son interlocuteur !

