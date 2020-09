Lors de la visite de la délégation israélo-américaine à Abou Dhabi, un premier protocole d’accord a été conclu entre Israël et les Emirats arabes unis dans le domaine bancaire et financier. Il a été signé entre le directeur-général du bureau du Premier ministre Ronen Peretz et le gouverneur de la Banque des Emirats Abdul Hamid Saïd. Cet accord prévoit notamment la création d’une commission mixte afin de développer la coopération entre les deux Etats dans ces domaines, notamment dans le but de favoriser les investissements mutuels mais aussi pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est félicité de ce premier accord et en a annoncé d’autres qui suivront dans des domaines tels que le tourisme, le commerce, la navigation aérienne, la médecine et d’autres. Sur le plan de la coopération militaire, une délégation sécuritaire israélienne se rendra à Abou Dhabi d’ici deux semaines.

Photo porte-parole ministère des Affaires étrangères