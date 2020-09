Mauvaise nouvelle pour tous ceux qui dans les médias et la classe politique – mais aussi à l’étranger – se sont réjouis (trop tôt…) de la disparition de l’extension de la souveraineté de l’ordre du jour en échange de l’accord de normalisation avec les Emirats. Ils ne se rendent peut-être pas compte des changements bénéfiques pour Israël qui sont en train de s’opérer dans la région.

A l’occasion de la fin du séjour de la délégation israélo-américaine à Abou Dhabi, Jamal Al-Musharakh, responsable de la planification de la politique au ministère des Affaires étrangères a déclaré à la presse israélienne : « Même si la question de l’extension de la souveraineté avançait un jour, le processus de paix avec Israël ne serait pas stoppé »! Il s’est toutefois dit satisfait qu’Israël ait suspendu sa décision pour pouvoir conclure le traité de normalisation avec son pays.

Il a également critiqué les dernières déclarations de l’ayatollah Ali Khamenei qui parlait de « trahison du peuple palestinien » et a dit : « Le chemin vers la paix ne se fera pas au moyen d’incitation et de haine. Cette rhétorique ne sert aucunement à la paix dans la région ».

Jamal Al-Musharah a également indiqué que son pays est intéressé à promouvoir rapidement ses relations avec Israël dans de nombreux domaines, qualifiant cet accord « d’historique et plein d’espoir » et témoignant de la chaleur des entretiens qui se sont déroulés entre les membres de la délégation et les responsables émiratis.

« La paix sera bénéfique aux deux pays et à toute la région. Après des années de gel, nous voulons désormais foncer en avant », a-t-il conclu.

Photo Amos Ben Gershom / GPO