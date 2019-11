Un mémorial a été érigé dans l’enceinte de l’Institut universitaire Oberlin (Ohio) à la mémoire des 34 personnes tuées lors de la dernière opération de Tsahal « Ceinture Noire » à Gaza. La grande majorité de ces personnes étaient des terroristes du Jihad Islamique qui s’apprêtaient à tirer des roquettes ou qui venaient de la faire.

Cette scandaleuse initiative provenait de l’organisation ‘Oberlin Students for a Free Palestine » mais aussi de ‘Oberlin Jewish Voice for a Peace’, cellule appartenant au mouvement juif de gauche ‘Jewish Voice for Peace’. Ces deux organisations sont proches du BDS. Les étudiants ont planté un grand drapeau de l’OLP ainsi que 34 petits drapeaux noirs dans le sol, portant chacun un nom et l’âge de la personne.

La pancarte du mémorial mentionne aussi le nom de Baha Abu a-Atta, l’un des chefs du Jihad Islamique éliminé par Tsahal et qualifie toutes les personnes tuées de « Palestiniens non armés ». Certes, il y a eu des victimes civiles, notamment dans un immeuble appartenant au Jihad Islamique. Tsahal a reconnu une erreur de jugement au moment du tir et une enquête a été ouverte. Les terroristes n’hésitent pas à se cacher parmi la population civile.

La direction de l’établissement a été contactée pour explication par des organisations juives mais a fourni l’argument habituel de « la liberté d’expression ».

Le ministre de la Sécurité intérieure et des Enjeux stratégiques Guilad Erdan a vivement réagi à se scandale moral: « Il s’agit d’une preuve supplémentaire que les organisations liées au BDS sont liées également aux organisations terroristes et s’identifient à leurs objectifs. Comme nous l’avons mentionné dans notre récent rapport, il s’agit de terroristes en complet-cravate. Cette nouvelle identification honteuse aux terroristes du Jihad Islamique met à nu le déguisement de ‘défense des droits de l’homme’ sous lequel elles se dissimulent ».

Photos Université Oberlin