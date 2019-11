Un homme a été arrêté samedi soir après la diffusion d’une vidéo le montrant invectiver des enfants juifs a rapporté la BBC. La vidéo publiée sur YouTube montre l’homme qui lit des passages de la Bible à deux petit garçons portant kippa et à leur père. Il parle de « la synagogue de Satan » et se penche vers un des deux petits garçons, avant d’accuser les juifs d’être les « imposteurs » qui ont lancé le commerce des esclaves…

La police britannique des transports a enquêté sur cet incident survenu sur la Northern Line dans le nord de Londres, vendredi midi. Elle a annoncé avoir arrêté l’homme à Birmingham samedi soir.

Celui qui a diffusé les images sur les réseaux sociaux, après avoir obtenu la permission du père, s’appelle Chris Atkins.

Atkins a confié que l’agresseur était déjà « en pleine effervescence » lorsqu’il est monté dans le métro. Sur les images, on peut voir une jeune femme musulmane s’opposer verbalement à lui pour défendre les deux enfants juifs. Elle a déclaré qu’elle « n’hésiterait pas à le refaire » mais qu’elle aurait souhaité que davantage de personnes interviennent lorsque l’individu a commencé à être agressif envers les deux enfants juifs et leur père. « Étant mère de deux enfants, je sais ce que c’est et je voudrais que quelqu’un m’aide si je me trouve dans cette situation », a-t-elle ajouté.

Un utilisateur de Twitter a écrit : « Une musulmane qui prend la défense d’un père et de ses fils juifs me redonne espoir en l’avenir de notre merveilleux pays. »

Un rapport publié en août par la communauté juive britannique a indiqué le nombre record de 900 incidents antisémites enregistré au Royaume-Uni pour les six premiers mois de 2019. Un rapport gouvernemental publié le mois dernier a révélé que le nombre de crimes antisémites en Angleterre et au Pays de Galles avait presque doublé en 2018.

Source: Tel-Avivre –