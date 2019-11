Hanan Porat, za »l, avait l’habitude de raconter l’anecdote suivante :

Il y a fort longtemps, il se promenait avec des amis dans les petites ruelles de Hevron et ils s’arrêtèrent devant l’échoppe d’un vieil arabe, tailleur de pierres de son état. Le célèbre Yéochoua Cohen, l’ancien du Leh’i devenu kiboutsnik à Sdé Boker et garde du corps de Ben Gourion, qui était avec eux ce jour-là, remarqua le grand tas de pierres déposé à leurs pieds. Il demanda à l’Arabe de leur expliquer l’origine des différentes pierres. Hanan se souvient notamment de deux grosses pierres qui avaient particulièrement retenu son attention. L’Arabe expliqua que la première était appelée « pierre de méléké », ou » pierre du Roi ». C’était la fameuse pierre de Jérusalem, facile à travailler, avec laquelle on avait bâti les palais de la Ville Sainte et ses murailles, ainsi que le Mur Occidental. La seconde était plus grise et surtout bien plus dure. C’est la pierre de Hevron, expliqua le tailleur, celle dont on s’était servi pour la muraille qui entoure la « Maarat Hamahpéla », le tombeau des Patriarches. Et comment appelez-vous celle-ci ? demanda Yéochoua.

Celle-ci, fit l’Arabe en souriant, c’est « mizi yahoudi », la pierre des Juifs ! Parce qu’elle est dure, aussi têtue que les Juifs !

Nul besoin d’être un grand spécialiste du bâtiment pour constater la ressemblance architecturale entre les pierres du Kotel et celles de la Méhara. Leur taille immense, leurs bords taillés de manière identique et d’autres détails moins visibles, ont convaincu la majorité des archéologues qu’elles sont l’œuvre du même bâtisseur : le roi Hérode. Mais leur différence est tout aussi flagrante : autant les premières avec leurs fissures et leurs cavités semblent marquées par le temps, autant les secondes sont restées lisses et droites comme si l’édifice venait d’être érigé ! Le Kotel ressemble à une vieille mère aimée et aimante au visage ridé par les épreuves et l’âge. La Mahpéla, elle, se dresse droite et fière. Pas facile de trouver un espace pour y glisser des petits papiers noircis de vœux ou de prières !

La semaine dernière, alors que des dizaines de milliers de Juifs se rendaient à Hévron à l’occasion du fameux chabbat Hayé Sara, je relisais le célèbre commentaire de Rachi sur le premier verset de la Paracha :

« La vie de Sara fut de 100 ans et de 20 ans et de 7 ans : pourquoi avoir répété le mot ‘ans’ après chaque groupe (les centaines, les dizaines et les unités, au lieu de dire simplement ‘127 ans’) ? Pour t’enseigner qu’elle était aussi pieuse à 100 ans qu’à 20 ans et aussi pure (ou belle) à 20 ans qu’à 7 ans ». Peut-être ce Midrash que rapporte Rachi veut-il nous dire : observez Sara, celle qui devint mère si tardivement, et comprenez qu’à la fin de sa vie, elle gardait la beauté et la pureté d’une jeune fille. Le temps ne semblait pas avoir de prise sur elle, comme les pierres de la ville où elle est enterrée !

On retrouvera cette étonnante résistance à l’usure du temps chez Calèv Ben Yéfouné, le seul hébreu (avec Josué) sorti d’Egypte qui eut le mérite d’entrer en Erets Israël, 40 ans plus tard. Il dira de lui-même : « J’ai 85 ans aujourd’hui mais j’ai en moi la même vigueur que le jour où Moïse me confia la mission (d’explorer le pays avec les autres explorateurs). Je suis aussi robuste aujourd’hui qu’alors, prêt pour la guerre ou pour une quelconque expédition » (Josué 14,11). Or Calèv est lié à Hevron depuis toujours. C’est là en effet qu’il puisa jadis la force de résister au discours défaitiste des autres explorateurs :

« Ils montèrent par le Néguev et il arriva à Hévron », dit le texte (Bamidbar 13,22). Et le Talmud remarque : il aurait dû être écrit au pluriel : ils arrivèrent à Hévron ! Cela vient t’apprendre que seul Calèv se rendit à Hévron pour se recueillir sur la tombe des Patriarches et il leur dit: ‘Mes pères, aidez moi à résister au discours des Explorateurs ». C’est lui qui partira plus tard à la conquête de la ville et qui en héritera « en récompense à sa fidélité au Dieu d’Israël » (Josué 14, 12 et 13). Hévron représente donc une force, celle qui protège du désespoir et du découragement, celle qui génère la persévérance et la foi qui ne faillit jamais. Et c’est sans doute pourquoi David règnera 7 ans à Hévron, y puisant la force qui lui permettra de devenir ensuite roi du peuple tout entier depuis Jérusalem !

C’est de la conquête du pays par les Mamlouks en 1260 que date l’interdiction pour les Juifs de pénétrer dans l’enceinte de la Mahpéla. Ils n’ont le droit que de se recueillir sur la 7ème marche de l’escalier qui se trouvait à l’extérieur de l’enceinte. Les Juifs de Hévron et les visiteurs juifs qui voulaient se recueillir sur le lieu devaient donc subir cette nouvelle humiliation. Les Britanniques se gardèrent bien de changer les choses lorsqu’ils arrivèrent en 1917 et les généreux pots-de-vin que proposait le Admour de Gour en 1935 au gardien musulman ne seront pas plus efficaces : jusqu’à la 7ème marche, pas un pas de plus!

Le chabbat 24 août 1929 les habitants arabes de la ville décident de mettre définitivement fin aux nombreux siècles de présence juive dans la ville des Patriarches. Ce jour là des enfants seront égorgés sous les yeux de leurs parents, des parents sous ceux de leurs enfants, des membres seront arrachés à la hache, des filles et des femmes seront violées, le tout sous le regard indifférent des policiers anglais. A la fin de la journée on dénombrera 67 Juifs sauvagement assassinés. Les survivants, traumatisés, quitteront la ville.

Il faudra attendre la guerre des 6 jours pour que les Juifs puissent retourner à Hévron et que, pour la première fois depuis plus de 700 ans, ils puissent à nouveau pénétrer à l’intérieur de la Mahpéla et se recueillir sur les tombes d’Abraham, Sara, Itshak, Rivka, Jacob et Léa.

La semaine dernière comme chaque année, ils étaient des dizaines de milliers à passer chabbat auprès de la Méhara retrouvée et c’est sur les lieux même de la première acquisition hébraïque d’un terrain en Erets Israël qu’ils lurent dans la Thora le récit de la transaction opérée par Avraham pour la sépulture de Sara.

Les Mamelouks, les pogroms, les Anglais et, plus près de nous, lehavdil, les prudences excessives de certains gouvernements israéliens, n’ont pu empêcher les enfants de se réinstaller dans la ville des pères et des mères d’Israël.

Car comme le disait Rav Kook après le pogrom de 1929 :

« L’essence même de Hévron, c’est le réveil et le renforcement de la force et de la foi en la pérennité d’Israël. Nous n’avons qu’une réponse à apporter à ceux qui cherchent à nous détruire : Hévron se reconstruira un jour, plus belle encore, avec l’aide de Dieu, pour Sa gloire et Sa majesté ! »

C’est bien cette promesse que réalisent les indomptables bâtisseurs actuels de la ville de nos Pères. Aussi indomptables que la Mizi Yahoudi !

Arrêtez-moi si je dis des bêtises…

Rav Elie Kling

Image parniebieskibanan de Pixabay