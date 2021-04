L’ancienne ambassadrice des Etats-Unis à l’Onu a fermement dénoncé la décision de l’Administration Biden de réinstaurer l’aide financière américaine à l’Unrwa : « Il s’agit de l’agence de l’Onu la plus corrompue et la plus inutile, et le président Trump avait eu raison de la laisser tomber », a affirmé la diplomate qui estime que le président Joe Biden va ainsi gaspiller des centaines de millions de dollars pris sur les contribuables américains.

Par ailleurs, un groupe de sénateurs républicains, sous la houlette de Ted Cruz (Texas), a adressé une lettre au président Biden afin qu’il déduise de l’aide américaine à l’Unrwa les montants versés par l’Autorité Palestinienne sous forme de salaires aux terroristes détenus en Israël dont certains ont assassiné des citoyens américains.

Mais en vain. La volonté de la nouvelle administration de faire l’inverse de ce qu’a fait Donald Trump ainsi qu’une vision erronée des réalités actuelles du Moyen-Orient font que l’Unrwa, tout comme l’Autorité Palestinienne et peut-être demain l’Iran vont à nouveau voir les « dollars démocrates » américains affluer.

