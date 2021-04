Joe Biden réinstaure l’aide financière américaine à l’Unrwa

Triste ironie des dates, au nom de l’Administration Biden, le secrétaire d’Etat Antony Blinken a choisi la veille de Yom Hashoah pour annoncer la reprise et même l’augmentation de l’aide financière américaine à l’Unrwa, dont les écoles placées sous son contrôle diffusent quotidiennement un enseignement antisémite et négationniste à des centaines de milliers d’enfants arabes « palestiniens ». Il s’agit dans une première étape de transférer 150 millions de dollars à cette agence de l’Onu créée pour les « réfugiés palestiniens » exclusivement, en sus du Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) qui gère les réfugiés du reste de la planète.

L’ambassadeur d’Israël à l’ONU Guilad Erdan a réagi à cette annonce : « Israël s’oppose de manière catégorique aux activités anti-israéliennes et antisémites qui se déroulent dans les établissements sous responsabilité de l’Unrwa. Nous considérons que cette agence n’a plus de raison d’être du fait de l’incitation qu’elle développe et en raison de sa définition fictive du statut de ‘réfugié’ (ndlr : de manière héréditaire contrairement aux réfugiés du reste du monde). Elle ne fait que perpétuer le conflit et encourage la haine au sein de la population palestinienne (…) Lors de mes contacts avec le State Department j’ai exprimé ma déception et mon opposition à cette décision de reprendre l’aide financière américaine à l’Unrwa, surtout sans exiger en contrepartie des réformes profondes nécessaires pour que cessent l’incitation à la haine et l’enseignement antisémite prodigué dans les écoles qu’elle gère. Il faudrait au minimum conditionner toute aide financière à la mise ne place de telles réformes (…) L’Unrwa est une instance politique qui permet l’incitation à la haine et à la violence et elle n’a donc pas de raison d’être ».

