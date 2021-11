Encore un point qui montre le net changement de politique étrangères des Etats-Unis vis-à-vis d’ Israël. L’Administration Biden exerce des pressions sur le gouvernement israélien afin qu’il décide de réintégrer l’Unesco. Les Etats-Unis de Donald Trump et le gouvernement Netanyahou avaient décidé en 2017 de quitter cette institution internationale à cause de la politique révisionniste historique méthodique qu’elle applique en déclarant « sites du patrimoine palestinien » les lieux les plus importants du peuple juif. L’Unesco avait même qualifié le Kotel de « territoire occupé ».

Cette question a été abordée lors de plusieurs entretiens, y compris lors de la récente visite en Israël de l’ambassadrice des Etats-Unis à l’Onu Linda Thomas-Greenfield.

L’Administration Biden veut sur ce point aussi prendre le contrepied de l’Administration précédente et souhaite reprendre sa collaboration avec l’Unesco. Il y a cependant un obstacle qu’elle devra surmonter : la loi américaine fixe que les Etats-Unis n’ont pas le droit d’aider financièrement des institutions de l’Onu qui ont accepté l’Autorité Palestinienne comme « Etat membre ». En l’état actuel, il n’est pas certain que Joe Biden obtienne une majorité, d’où les pressions sur Israël : si Israël accepte de réintégrer l’Unesco, l’opposition des Républicains au Congrès sera affaiblie et Washington pourra reprendre son aide financière à l’Unesco.

Pour l’instant, le gouvernement israélien n’a pas fait savoir quelles ont ses intentions sur cette question. Il faut rappeler qu’en 2016, l’un des plus fervents partisans d’un retrait de l’Unesco fut Naftali Benett qui écrivait alors : « L’Unesco encourage le terrorisme (…) Le monde occidental doit se dresser face à l’Unesco et contre la récompense accordée au terrorisme. Déconnecter ainsi Jérusalem d’Israël sera la première pièce du domino qui finira par frapper le monde occidental ».

