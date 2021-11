Un Juif d’une trentaine d’années a été tué et quatre autres blessés, dont l’un dans un état grave, lors d’une attentat terroriste commis à une porte de sortie du Mont du Temple située près du Kotel. Un terroriste déguisé en Juif orthodoxe a ouvert le feu sur une groupe de personnes – civils et policiers – avec une arme artisanale de type Carlo (photo). Il a été rapidement abattu et éliminé par un garde-frontières. L’homme très gravement blessé a été soigné sur place avant d’être transféré à l’hôpital Shaarei Tzedek où il a succombé à ses blessures.

Après l’attentat, la police a bouclé tout le secteur du Mont du Temple est s’est lancé à la recherche d’un complice mqui circulerait armé d’un couteau.

Aucune organisation terroriste n’a pour l’instant revendiqué l’attentat, mais le Hamas a publié un communiqué qualifiant l’attentat « d’acte héroïque » et appelant à la multiplication de ce genre d’actions à Jérusalem « jusqu’à ce que l’occupant étranger soit chassé de la ville ». D’autres organisations liées à l’Autorité Palestinienne en on fait de même.

Le commandant de la police nationale Yaakov Shabbtaï s’est rendu sur les lieux avec le commandant du district de Jérusalem Doron Tourdjman. Il a révélé que le terroriste résidait dans la partie orientale de Jérusdalem et qu’il était connu de la police. Le ministre de la Sécurité mintérieure Omer Bar-Lev a rajouté que le terroriste était membre de « l’aile politique » du Hamas…

Vidéo :

פיגוע בירושלים | "הצילו" וצרור יריות: בזירה נמצאו רובה וסכין, סריקות אחר המחבל שנמלט. תיעוד מהזירה@SuleimanMas1 pic.twitter.com/5mugffuXGI — כאן חדשות (@kann_news) November 21, 2021

Photo Yonatan Sindel / Flash 90