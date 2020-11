Sonovia est une société israélienne présentée dans des médias renommés tels que Reuters, The Guardian et Business Insider pour ses masques antiviraux innovants auxquels plus de 150 000 clients font confiance. Sonovia a également obtenu un financement du prestigieux programme « Horizon 2020 », le programme de recherche et d’innovation de l’Union européenne, et a participé au programme intensif d’accélération « Fashion for Good ».