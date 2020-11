L’ambassadeur d’Israël à l’Onu va présenter mercredi soir (heure américaine) à des représentants d’Etats-membres des exemples de l’incitation à la haine et à la violence qui est enseignée dans les plus de 700 écoles gérées par l’Unrwa.

Ces documents, livres scolaires et vidéos, parmi les innombrables qui existent, ont été fournis par le journaliste d’investigation David Bedein, directeur du Center for Near East Policy Research, qui observe de près depuis plus de 30 ans les activités de cette agence de l’Onu crée exclusivement pour les « réfugiés » arabes « palestiniens ». Depuis 1949, les près de 600.000 enfants qui étudient dans ce réseau d’écoles subissent un lavage de cerveau antisémite et négationniste et sont encouragés à glorifier les terroristes et aspirer au « martyre », et cela, avec l’argent versé par des Etats contributeurs, la plupart européens.

David Bedein dit ne pas se souvenir d’une prise de conscience aussi forte qu’aujourd’hui au niveau du ministère des Affaires étrangères. Il félicite le nouvel ambassadeur Guilad Erdan et dit ne pas comprendre pourquoi l’Etat d’Israël avait fermé les yeux sur cette question durant tant d’années.

Photo représentation d’Israël à l’Onu