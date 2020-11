Le député Likoud Nir Barkat a proposé un plan alternatif à celui des « feux de signalisation » proposé par le Prof. Gamzou et adopté par le gouvernement. L’idée centrale de son plan est de céder la responsabilité de la gestion aux collectivités locales. L’ancien maire de Jérusalem a averti qu’en cas de poursuite de la méthode actuelle, le pays devra à terme entre dans un troisième voire un quatrième confinement. Selon Barkat, la méthode a été étudiée et avalisée par le Prof. Amnon Shaashua et d’autres. Il explique que les responsables locaux connaissent mieux la situation dans leur circonscription, le système scolaire, la situation sanitaire, et sont donc mieux à mêmes de mieux gérer les personnes en danger, ce qui permettra de libérer l’économie de manière plus rapide.

Le député affirme que le maire de Modiin, Haïm Bibas, président de l’union des collectivités locales est en faveur de ce plan et estime que c’est la meilleure manière de faire redémarrer l’économe le pus rapidement possible.

Enfin, Nir Barkat affirme que ce plan mettra fin aux conflits entre secteurs de population: « Chacun accuse l’autre ou se sent stigmatisé par le reste de la population. Or, 70% des secteurs de population se disent d’accord avec ce modèle ».

Le député a proposé son plan au ministère de la Santé Yuli Edelstein qui lui a dit qu’il « l’examinera avec attention et de manière professionnelle ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90