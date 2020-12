Son nom était évoqué dans les rares députés du Likoud qui quitteront le parti pour rejoindre le parti de Gideon Saar. La députée Michal Shir l’a annoncé lundi soir sur son compte Twitter et par conséquent, qu’elle démissionne de son siège du Likoud. Elle a écrit : « Je suis en accord avec ma conscience. J’ai fait tout mon possible pour mettre fin à ce lamentable spectacle d’un gouvernement paralysé et en zizanie permanente qui tient tout un pays en otage pour des questions politiciennes. Je démissionne de la Knesset et rejoins Tikva ‘Hadasha sous la présidence de Gideon Saar ».

Michal Shir est la seconde députée qui quitte le Likoud, après Yifat Shasha-Bitton.

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90