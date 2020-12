Très tard lundi soir, après plusieurs jours de grand suspense, la Knesset a finalement repoussé la proposition de loi fondamentale d’amendement permettant de reporter de deux semaines du vote du budget et par conséquent d’éviter des élections dans les prochains mois. Selon la Loi fondamentale, si le budget n’est pas voté mardi soir à minuit, la Knesset était automatiquement dissoute. Le parti Bleu-Blanc, membre de la coalition, n’a pas participé au vote. Le texte a été rejeté par 49 voix contre 47. Si aucun compromis n’est trouvé avant mardi soir minuit dans le bras de fer entre le Likoud et Bleu-Blanc, des élections anticipées auront lieu 90 jours plus tard, soit après le 23 mars 2021.

Juste avant le vote, le Premier ministre Binyamin Netanyahou était monté à la tribune pour appeler une ultime fois à l’adoption de cette loi et rappeler que des élections dans les mois qui viennent étaient superflues. Mais il avait rajouté qu’en cas d’élections, il les remporterait car « les Israéliens voient qui ramène des millions de vaccins, qui tient tête à l’Iran et qui restaurera l’économie après le Corona ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90