Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou et le ministre de la Défense, Yoav Gallant, ont tenu une conférence de presse ce soir depuis la Kirya à Tel Aviv. Quelques minutes plus tard des roquettes sont tombées sur une maison à Sdérot et une à Ashkelon.

Netanyahou et Gallant ont tous les deux insisté sur le fait que l’opération n’était pas terminée. L’expression »cessez-le-feu » n’a pas été employée ni par l’un ni par l’autre, malgré les informations qui font état d’un accord trouvé dans ce sens par l’intermédiaire de l’Egypte.

Binyamin Netanyahou a insisté sur le fait que Tsahal avait très durement frappé le Djihad islamique: »Nous disons aux terroristes et à ceux qui les envoient, nous vous voyons partout. Vous pouvez vous cacher, nous choisirons le lieu et le moment pour vous attaquer. Nous choisissons, pas vous. Et pas seulement pour l’attaque mais aussi pour l’arrêt des hostilités, nous décidons. Jusqu’à maintenant, le Djihad islamique a subi la plus grande frappe de son histoire. En quelques secondes, deux secondes au milieu de la nuit, nous avons éliminé dans trois lieux différents, les chefs de l’organisation. Nous avons atteint leur système antichar, les sites de fabrication de roquettes. En réaction, le Djihad islamique a tiré des roquettes. Près d’un tiers sont tombés sur leur territoire. La grande majorité a été interceptée par le système de défense. Je veux féliciter les services de sécurité qui activent de nouveaux systèmes qui sont entrés aujourd’hui en action avec succès ».

Yoav Gallant a souligné le succès de l’opération Bouclier et flèche jusqu’à aujourd’hui: »Ces résultats ont été obtenus d’abord grâce à la puissance de Tsahal, du Shabak et à la coordination entre eux. Le niveau de coopération, les liens qui existent aujourd’hui entre Tsahal et le Shabak, ainsi qu’avec le ministère de la Défense sous la direction du Premier ministre et du cabinet, est inédit. Cet ingrédient en lui-même est une composante puissante pour l’Etat d’Israël et un signal d’avertissement à nos ennemis ».

Gallant a dit souhaiter que l’opération se termine rapidement mais il a précisé que les forces israéliennes étaient prêtes à tenir sur le long terme.

Quelques minutes seulement après la prise de parole du Premier ministre et du ministre de la Défense, des roquettes ont visé Israël. Deux d’entre elles sont tombées sur des maisons, une à Sdérot et une à Ashkelon. Aucun blessé n’est à déplorer, les habitants étaient réfugiés dans l’abri.

L’aviation de Tsahal a immédiatement attaqué une base de missiles anti-chars du Djihad islamique au sud de la Bande de Gaza.