Noa Kirel a fait le show hier soir (mardi) sur la scène de Liverpool. Elle a interprété son titre »Unicorn » en demi-finale de l’Eurovision et emmené Israël en finale du concours, qui se déroulera ce samedi soir.

La chanteuse, avant de monter sur scène hier soir, a dédié sa représentation aux habitants du sud d’Israël. Aujourd’hui, elle a déclaré à la presse qu’elle pensait beaucoup à tout ce qui se passait en Israël: »Moralement, ce n’est pas facile de monter sur la scène de l’Eurovision, quand en Israël, les gens courent aux abris. Mon coeur est avec eux. Je suis fière de représenter le pays dans cette période et j’envoie toute mon affection à tout le monde en Israël. La situation est compliquée pour moi et toute la délégation, mais elle nous rend encore plus fiers de porter le drapeau d’Israël ».

Noa Kirel a, par ailleurs, rencontré l’ambassadrice d’Israël en Angleterre, Tsipi Hotobelli, qui lui a offert, de la part de sa fille Noa (5 ans), une peluche licorne, en référence au titre de sa chanson.