Le Djihad islamique continue de tirer des roquettes sur Israël. Ce soir (mercredi), une salve a été tirée sur le sud et le centre du pays. Trois roquettes ont visé Tel Aviv, deux sont tombées dans la mer, une a été interceptée.

Plus de 60 roquettes ont été lancées en l’espace de quelques minutes aux alentours de 19h30. En tout depuis le début de l’opération Bouclier et flèche, ce sont plus de 300 roquettes qui ont visé les villes israéliennes depuis Sdérot jusqu’à Tel Aviv.

Une des roquettes tirées ce soir a touché le bâtiment d’une yeshiva à Netivot. Il n’y a pas eu de blessés. A Beer Sheva un homme a été légèrement blessé dans sa course pour se rendre à l’abri et deux autres ont dû être pris en charge en état de choc. Il n’a pas été nécessaire de les transporter à l’hôpital.

Un éclat de roquette a touché une maison, le salon a été détruit. Un habitant de la maison s’y trouvait au moment de l’impact. Il était dans l’abri et n’a pas été blessé.

Au moment où cette salve de roquettes a été tirée, les Egyptiens annonçaient qu’ils avaient obtenu un cessez-le-feu entre le Djihad islamique et Israël.

Le porte-parole de Tsahal a annoncé que du point de vue de l’armée israélienne, les objectifs de l’opération Bouclier et flèche avaient été atteints: »L’objectif de l’opération était de tuer des chefs du Djihad islamique palestinien qui menaçaient la stabilité sécuritaire de la région. Pendant les 48 heures de l’opération, nous avons atteint les objectifs suivants: nous avons attaqué des infrastructures du Djihad islamique, nous avons endommagé sa capacité à fabriquer des roquettes, nous avons éliminé des groupes terroristes qui prévoyaient de tirer des missiles anti-chars sur Israël, nous avons tué des terroristes qui s’apprêtaient à tirer des roquettes et ces dernières heures, les avions de l’armée de l’air attaquent des sites de lancement de roquettes. Le Djihad islamique tire sur le territoire israélien en réponse. 25% de ses tirs ont échoué et sont tombés à l’intérieur de la Bande de Gaza ».

L’opération Bouclier et flèche présente la particularité par rapport aux opérations précédentes de s’attaquer aussi aux terroristes eux-mêmes et non uniquement aux infrastructures, aux armements et aux équipements.

Le porte-parole de Tsahal a précisé que tant que le cessez-le-feu n’était pas officiel, l’armée continuerait à attaquer.

En ce moment, le ministre de la Défense dirige une réunion d’évaluation afin de déterminer la suite des événements.

Les limitations relatives à la vie quotidienne dans le sud du pays ont été prolongées jusqu’à vendredi: les écoles n’ouvriront pas, les rassemblements sont interdits, les habitants sont priés de rester à proximité des abris.