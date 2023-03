Un tesson de poterie vieux de 2 500 ans trouvé par les visiteurs de Tel Lakish porte une brève inscription avec le nom du roi perse Darius le Grand, le père du roi Assuérus—l’Achashverosh de l’histoire de Pourim.

En décembre 2022, Eylon Levy, conseiller média international du président de l’État d’Israël Itshak Herzog, et son ami Yaakov Ashkenazi, ont visité le parc national de Tel Lakish et sont tombés par hasard sur un petit tesson de poterie avec quelques lettres inscrites. Lorsqu’ils l’ont signalé à l’Autorité des antiquités d’Israël, la trouvaille a été examinée dans le laboratoire analytique avancé et étudiée par Saar Ganor de l’Autorité des antiquités d’Israël et le Dr Hagay Misgav de l’Université hébraïque de Jérusalem. À leur grand étonnement, elle s’est avérée être une trouvaille rare fournissant des preuves de l’administration royale perse à Lakish à l’époque achéménide, au tournant du cinquième siècle avant notre ère.

L’inscription en araméen sur le tesson cuit indique « 24 ans de Darius », datant de 498 avant notre ère. Le court texte évoque ainsi le nom du roi perse Darius le Grand (Darius I), le père d’Assuérus – également connu sous le nom d’Achashverosh dans le Livre d’Esther, qui est lu chaque année lors de la fête juive de Pourim. Il s’agit de la première découverte d’une inscription portant le nom de Darius le Grand n’importe où en Terre d’Israël. Au cours de son long règne (522-486 avant notre ère), l’empire perse achéménide s’est développé, atteignant son apogée sous son fils qui a gouverné la majeure partie du monde antique.

« Quand j’ai ramassé le tesson et vu l’inscription, mes mains ont tremblé », a déclaré Eylon Levy, « J’ai regardé à gauche et à droite pour voir si ce n’était pas une caméra cachée ».

« Il est exceptionnel que les visiteurs du site trouvent une inscription aussi rare » faisant revivre « le roi perse Darius que nous connaissons depuis les sources! » dit Eli Escuzido, directeur de l’Autorité des antiquités d’Israël. « Son fils, le roi Assuérus, qui a régné ‘de l’Inde à Coush’, n’aurait jamais pu imaginer que nous trouverions des preuves de son père en Israël 2 500 ans après les événements dramatiques de sa cour royale ! »