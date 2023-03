Des manifestants contre la réforme judiciaire ont forcé les barrages de police à Tel Aviv. Des affrontements ont éclaté avec les forces de l’ordre.

La violence s’invite dans les manifestations contre la réforme judicaire. Des manifestants ont forcé des barrages à Azrieli, ont jeté les barrières et des pierres sur les policiers qui ont réagi avec des grenades lacrymogènes et en utilisant différents moyens de dispersion des foules, comme les canons à eau.

Six personnes ont été interpellées à Kfar Yarok pour avoir attaqué physiquement des policiers.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir a déclaré: »J’apporte mon total soutien aux policiers dans leur action pour disperser les anarchistes qui ont tenté de bloquer le périphérique Ayalon. Pendant toute la matinée, la police a fait preuve de beaucoup de patience envers ces anarchistes, mais à partir du moment où ils ont dépassé les limites, forcé des barrages et les ont jetés sur des policiers accompagné de jets de pierre, cela conduit à l’anarchie. La police doit utiliser tous les moyens qui sont en sa possession pour maintenir l’ordre et le quotidien des citoyens israéliens. Oui à la liberté d’expression et à la liberté de manifester, l’anarchie- en aucun cas ».

Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, a également apporté son soutien à son ministre et aux policiers: »Nous n’acceptons pas la violence contre les policiers, le blocage des routes et les infractions à la loi. Le droit à manifester n’est pas le droit à l’anarchie. Je soutiens totalement le ministre de la Sécurité nationale Ben Gvir, le chef de la police et les policiers qui agissent contre ceux qui contreviennent à la loi et qui perturbent le quotidien des citoyens israéliens ».

Les représentants des partis Avoda et Yesh Atid ont quitté la Knesset cet après-midi afin de rejoindre les manifestants.