Le Plan Trump n’est pas encore publié mais l’activité diplomatique autour de ce projet devient de plus en plus fébrile. Une délégation américaine de haut rang arrivera jeudi en Israël dans le cadre de la préparation du sommet économique aui aura lieu le mois prochain au royaume de Bahreïn. Il s’agit des émissaires Jason Greenblatt, Jared Kushner ainsi que Brian Hook, représentant spécial des États-Unis pour l’Iran et conseiller principal en matière de politique auprès du secrétaire d’État Mike Pompeo. La délégation se rendra également en Jordanie et au Maroc.

L’Autorité Palestinienne a rejeté par avance le plan ainsi que ce sommet économique.

Photo Amos Ben Gershom / GPO