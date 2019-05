Cette nouvelle rubrique vous donne la parole. Stella thérapeute, psychotérapeute pour adultes et enfants répond à toutes vos questions. Envoyez-les à [email protected].

Ma fille de 4 ans se réveille toutes les nuits en criant. Parfois pour aller aux toilettes mais parfois aussi sans raison apparente. Comment l’aider à dormir toute la nuit?

Stella thérapeute:

Bonjour chère maman, tout d’abord je tiens à vous dire qu’il peut y avoir plusieurs raisons qui peuvent expliquer ces réveils nocturnes.

-Si c’est pour aller aux toilettes , assurez-vous qu’elle arrête de boire assez tôt dans la soirée. D’un autre côté, il vaut mieux ça, que le pipi au lit, donc c’est plutôt une bonne nouvelle. Si c’est une excuse pour se lever, ne la grondez pas, ne lui faites pas remarquer. Plus vous allez relever, et plus elle va se braquer. Si elle réagit comme cela c’est qu’il y a une raison. Elle a besoin de vous.

-Cela peut être dû à la journée qu’elle a passé (vérifiez qu’à l’école il n’y ait rien qui puisse la contrarier ou la frustrer), il est possible aussi que ce soit lié au psycho-affectif, ou à un changement dans votre vie et du coup dans « sa » vie aussi!

Un enfant qui est stressé en journée a beaucoup de mal à s’endormir le soir et risque de se réveiller plus facilement la nuit. Donc justement, évitez de stresser votre enfant le soir, même si vous êtes surmenée, fatiguée, contrariée …sachez également que votre enfant est une éponge. Il perçoit absolument tout ! Et même si vous jouez la comédie , impossible de lui cacher vos émotions , il les devine …c’est un peu comme de la télépathie 😉

Tous les soirs, faites un rituel. Un rituel c’est un ensemble de tâches que vous allez faire dans le même ordre tous les soirs , même si l’heure peut varier ce n’est pas dramatique. L’enfant aime la routine, quand c’est toujours pareil: ça le rassure.

-En parlant de « rassurer », veillez à faire en sorte que votre enfant se sente en sécurité. Que ce soit la sécurité affective ou la sécurité pour dormir. Chaque soir anticipez le moment du coucher en étant la plus calme possible, et en lui parlant clairement en lui expliquant ce qu’il va se passer ( par exemple le jeu, le dîner, le bain, l’histoire ensuite le coucher …) , Et essayez de lui faire sortir ses émotions, de la faire parler. À son âge elle peut décrire ce qu’elle ressent. Ne la laissez pas intérioriser ses émotions et prenez l’habitude chaque soir de parler de sa journée dans les détails.

Il faut savoir aussi que la manière dont se couche votre enfant peut aussi déterminer sa nuit. Donc si elle est contrariée ou si elle s’endort dans les cris , elle se réveille en criant et de mauvaise humeur.

-Il y a aussi ( et c’est dans la majorité des cas): la peur de la séparation, lorsque la maman est enceinte, la venue d’un bébé, un déménagement, des tensions dans le couple ou conflits familiaux, problèmes financiers, de santé… tout cela va venir perturber son sommeil car l’enfant de 4 ans a encore du mal à gérer ses émotions et ne verbalise pas comme un enfant plus grand. Pour peu que votre fille soit hyper-sensible, les conséquences sont évidentes !

-Parlez lui, et si vous rencontrez des problèmes personnels, dites-lui que ce n’est pas de sa faute, que vous allez arranger les choses que tout va rentrer dans l’ordre. Et faites-le vraiment !

-Le gros point commun, peu importe la cause, c’est que votre enfant a certainement besoin d’ATTENTION.

Passez plus de temps, seule avec elle, valorisez-la, donnez-lui confiance en elle, soyez patiente et rassurante. Intéressez-vous à elle, jouez avec elle. Elle se réveille la nuit pour vous voir car elle vit peut-être mal cette séparation avec vous la journée. Elle essaie de rattraper le temps perdu, ou peut-être est-ce lié à votre grossesse, une naissance traumatique ou des angoisses du nourrisson non résolues? Elle veut peut-être aussi s’assurer que vous soyez bien là. La nuit les angoisses ressurgissent et les enfants se laissent envahir par la peur qu’ils n’arrivent pas à contrôler.

Plus vous passez du temps avec elle, plus vous lui donnez de l’attention et mieux elle dormira.

Si elle se réveille la nuit , ne montrez pas que cela vous agace. Restez à côté d’elle dans sa chambre sans la prendre dans votre lit. Et câlinez-la jusqu’à ce qu’elle s’endorme.

C’est peut-être un mauvais passage qui partira comme il est venu .

-Il peut aussi s’agir de terreurs nocturnes ou cauchemars, elle est en plein dans l’âge!

Vous verrez la différence : lors des terreurs nocturnes, l’enfant paraît éveillé mais il est quand même dans son sommeil. Il hurle, paraît effrayé et il est inconsolable. Surtout, il faut laisser l’enfant se calmer, ne pas essayer de le réveiller ou le secouer . C’est impressionnant mais ça passe tout seul. Peut-être lui dire des paroles douces en chuchotant mais il n’y a pas grand-chose à faire.

Pour résumer : Votre rôle est d’être là (de jour comme de nuit) pour votre fille. De la rassurer au maximum et de lui donner de l’affection et de l’attention.

Vérifiez comment se passent ses journées et remettez-vous en question : peut-être êtes-vous stressée, contrariée, triste…

Vous êtes fatiguée et vous manquez de patience ? C’est normal car le manque de sommeil agit sur votre moral, mais si vous mettez le peu d’énergie qu’il vous reste à essayer de comprendre d’où ça vient et à trouver des solutions en étant proche d’elle vous verrez que la situation changera, et que ça vaut le coup pour être tranquille après 😉

Et soyez positive! N’oubliez pas que le positif attire le positif. Si vous appréhendez la nuit, elle va le ressentir car vous lui envoyez du négatif. Si vous êtes convaincue que tout ira bien, vous lui transmettrez ces bonnes ondes, ces bonnes pensées, et elle se sentira rassurée car VOUS le serez aussi.

J’espère avoir répondu correctement à votre question et vous souhaite bonne continuation.

Stella Psychothérapeute et Sophrologue pour enfants et adultes à Netanya.

Téléphone 0537707059

Facebook: Stella Thérapeute