Les mots Gueoula, Machiah sont sur toutes les lèvres! La gueoula chelema est imminente, toutes les actualités brûlantes confirment les différentes prophéties de la fin des temps.

La question plus essentielle et profonde que l’on doit se poser c’est quelles actions peut-on mettre en œuvre, pour que notre gueoula puisse arriver en douceur avec miséricorde et protection pour tout le am Israël ?

Les problèmes majeurs et quasi systématiques que chaque personne connait dans cette génération avant le Machiah dans le domaine de la santé, de la parnassa, du chalom bait, du hinoukh ne sont que des résultantes de l’exil de la présence divine.

La chehina, la présence divine, dans ce monde est en exil autant que chaque juif souffre et est en exil lui-même.

C’est le moment de traiter les causes de notre exil à leurs racines, pour nous mêmes accéder à notre gueoula personnelle et par là, à la gueoula du Am Israël.

Nous sommes en exil à cause de l’ingratitude et des pleurs injustifiés que nous avons eu au sortir d’Egypte après tous les miracles qu’Hachem nous a faits.

La seule façon d’accélérer la venue de la gueoula et de la faire venir avec douceur et protection est d’augmenter la gratitude pour tous les bienfaits dont Hachem nous a gratifiés.

Quand on dit TODA on atteste de deux principes fondamentaux de la Emouna que tout vient d’Hachem et que tous les évènements plaisants agréables ou plus difficiles sont pour mon bien éternel et absolu.

On doit dire merci pour le bien comme pour ce qui nous parait mal souffrant et douloureux puisque d’Hachem il ne peut émaner que du bien absolu.

Quand on augmente la gratitude en disant TODA on grandit en emouna chelema et on réalise la mission pour laquelle nous sommes venus dans ce monde.

En disant TODA, on se reconnecte à notre moi authentique intérieur, on entend la vibration de notre nechama de manière pure sans filtres, sans biais, et on accède à une vie plus sereine plus apaisée plus joyeuse avec plus de sens.

Le plus grand bénéfice est bien entendu de se reconnecter à soi, à notre partie divine et de prendre conscience que notre désir le plus profond est de se lier et de se coller à Hachem.

La Emouna Chelema est le réceptacle pour recevoir toutes les délivrances, bénédictions et réussites. Plus nous sortirons de notre exil personnel en disant TODA, plus la chehina (présence divine ) sortira de l ‘exil et plus on accueillera le Machiah dans la douceur.

Nous sommes déjà plus d’un millier de femmes à dire TODA tous les jours à Hachem dans une même dynamique de gratitude et en union totale sans clivage fortement soudées. Il n’y aucun doute que cette réparation des causes de l ‘exil par le TODA doit énormément réjouir Hachem.

De nombreuses personnes qui se sont inscrites dans ce mouvement de TODA au quotidien témoignent déjà de délivrances énormes sur des sujets très graves ou elles ne trouvaient pas de solution.

Vous aussi, rejoignez-nous dans notre opération TODA en français ou en hébreu avec l’appui clair et entier de nombreux rabbanims de tout courants confondus.

Que l’on puisse agir sur les causes de l ‘exil et non sur les symptômes, que l’on puisse agir pour faire venir la gueoula avec miséricorde pour tout le am Israël, là où il se trouve amen ve amen et que l’on puisse accéder à la force et à la guevoura du am Israël, à son identité véritable de lumière des nations.

