La police et Tsahal ont autorisé à la publication l’arrestation de trois hommes originaires d’Arad et d’Ar’ara qui s’apprêtaient à faire passer une grande quantité d’armes dans la région d’Arad, non loin de la frontière avec la Jordanie.

L’opération s’est déroulée la semaine dernière, le 21 août. Les soldats d’un poste de surveillance près de la frontière ont repéré des mouvements suspects. Ils sont intervenus en coopération avec une unité spéciale de la police et ont arrêté un homme qui était en possession de 10 pistolets. Par la suite, les forces de sécurité israélienne ont arrêté deux voitures avec à leur bord le chef du trafic d’armes et un autre membre de la bande.

Au total ce sont trois hommes qui ont été arrêtés et transférés pour interrogatoire. Les 10 pistolets étaient emballés dans des sacs et venaient de Jordanie.

Le chef de l’unité spéciale de la police en charge de l’opération, Ronen Kalfon, a déclaré: »Les combattants de l’unité Maguen de la région Neguev et toutes les forces de la région de la vallée du Jourdain de Tsahal et du département sud agissent le long de la frontière pendant toute l’année afin de prévenir les trafics d’armes illégales en direction du territoire israélien en général et du Neguev en particulier. C’est un défi permanent et nous continuerons à attaquer ces réseaux de trafics partout, sans relâche ».

Photo: Porte-parole Tsahal